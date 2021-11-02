Найчастіше підвищення зарплати відбувається з ініціативи керівництва.

Майже половина роботодавців (48,9%) планують підвищити зарплата працівникам у 2022 році, водночас 42,9% ще не визначилися, а залишити зарплату на незмінному рівні планують 8,2% опитаних роботодавців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного сайтом з пошуку роботи Jooble.

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Зазначається, що 36,5% роботодавців повідомили, що планують збільшувати зарплати до кінця цього року, а 35,3% — залишать їх на поточному рівні. Ще 27,7% роботодавців досі не визначилися, 0,5% роботодавців не відзначили ці дані під час опитування.

Про зменшення зарплат через карантин повідомили 14,3% роботодавців, ще 23,4% підтвердили зростання зарплат на підприємствах; незмінними через карантин залишилися зарплати у співробітників 61,4% опитаних роботодавців. 0,9% з них не вказали ці дані під час опитування.

Що стосується аналізу ринку для збільшення заробітної плати, то періодичний аналіз конкурентності заробітної плати на своїх підприємствах вказали 69% опитаних роботодавців. Так, більшість підприємств аналізують рівень винагород раз на квартал або на півроку. Разом з тим 15,2% компаній повідомили, що взагалі не проводять таке дослідження, а 15,8% орієнтуються на інфляцію або загальну тенденцію на ринку.

"Найчастіше підвищення зарплати відбувається з ініціативи керівництва, рідше - з ініціативи працівників або є плановим підвищенням заробітних плат. Найпопулярнішими причинами збільшення зарплат опитані роботодавці назвали: видатні досягнення на робочому місці, підвищення професійної кваліфікації, загальне збільшення зарплат на ринку праці. Найменший вплив, згідно з опитуванням, мають робочий стаж в компанії та інфляція", - зазначили в Jooble.

Дослідження провели аналітики Jooble на основі опитування 329 українських роботодавців у період з 15 вересня по 26 жовтня 2021 року. Jooble провів анкетування роботодавців з галузей виробництва, роздрібної торгівлі, будівництва, готельно-ресторанної сфери IT, освіти, медичної сфери, державного сектору, аграрного сектору, логістики та інших. Статистична похибка вибірки не перевищує 6%.

Середня зарплата в Україні:

За даними соціологічного опитування "покоління незалежності: цінності та мотивації", третина українців хотіла б працювати за кордоном.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

Середня номінальний заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис.345 грн.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в серпні 2021 року зросла у порівнянні з серпнем 2020 року на 22,3% - до 13 997 грн.

2 вересня 2021 року Уряд України змінив порядок розрахунку середньої зарплати.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні у вересні 2021 року зросла у порівнянні з вереснем 2020 року на 18,7% - до 14 тис.

1 листопада 2021 року Нацбанк прогнозував, що номінальна заробітна платня в Україні в поточному році зросте на 19,2%, а реальна (з вирахуванням інфляції) - на 9,1%, проте в наступні два роки прогнозується уповільнення темпів зростання номінальної та реальної зарплати громадян.

Автор: Катерина Жирій