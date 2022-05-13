Польські урядовці стикнулися з рядом проблем у працевлаштуванні українських біженців.

Польські чиновники разом з представниками бізнесу і неурядових організацій розробили рекомендації щодо інтеграції і працевлаштування біженців з України.

Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Серед пропозицій - програма фінансової підтримки підприємств у створенні нових робочих місць, моніторинг попиту на робочу силу у різних галузях, а також створення загальнонаціональної бази компетенцій українських біженців в Польщі.

Польські урядовці стикнулися з рядом проблем у працевлаштуванні українських біженців. Актуальним залишається питання їхнього місцезнаходження: більшість біженців продовжують обирати великі конгломерації Польщі, де роботу без знання мови і досвіду знайти значно важче, ніж у невеликих містах, навколо яких концентруються виробничі підприємства. Найбільший попит на працівників у харчовій промисловості, логістиці і галузі HoReCa - поза великими містами. Одна з пропозицій від місцевих влад Польщі - розробка програми фінансової підтримки підприємств у створенні нових робочих місць, а також постійний моніторинг попиту на роботу в різних галузях.

Також учасники обговорення запропонували створити програму масового та швидкого вивчення польської мови для громадян України, які хочуть працювати. Її незнання є перешкодою для пошуку кваліфікованої роботи, а також для інтеграції у польське суспільство. Серед інших проблем, з якими стикаються українські біженці в Польщі - складнощі із влаштуванням дітей, а також пошук житла. В перші 2 місяці війни біженців розміщували безкоштовно. Натомість нині постає питання пошуку оплачуваного житла для них - особливо тих, хто має намір працювати.

Робота українців в Польщі: що відомо

За даними уповноваженого уряду у справах біженців з України Павла Шефернакера, 100 тис. працездатних українців влаштувалися на роботу в Польщі, а це кожен четвертий із тих, хто отримав PESEL (ідентифікаційний номер, який дає право на роботу в Польщі за спецзаконом, прийнятим для біженців). За даними Прикордонної служби Польщі, з початку війни до країни в'їхало 3,29 громадян України, повернулося додому - 1,16 млн. осіб.