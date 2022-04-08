На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України співзасновник криптовалюти Ethereum Віталій Бутерін пожертвував Україні власні кошти.
Бутерін відправив Україні 1500 монет власної криптовалюти.
Фонду Unchain Ukraine, який займається гуманітарною допомогою українцям були відправлені два перекази загальною сумою на 750 монет Ethereum.
Ще дві пожертви на ту ж суму Бутерін направив на гаманці криптофонду України.
— unchain.fund (🇺🇦, 🇺🇦) (@Unchainfund) April 6, 2022
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
За два дні українці зібрали для армії майже 13 мільйонів доларів у криптовалюті.
- По всій Україні йдуть запеклі бої. Ворог бомбить міста, з особливою жорстокістю знищується мирне населення. Населені пункти буквально стираються з лиця землі.