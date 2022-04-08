Бутерін відправив Україні 1500 монет власної криптовалюти.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України співзасновник криптовалюти Ethereum Віталій Бутерін пожертвував Україні власні кошти.

Бутерін відправив Україні 1500 монет власної криптовалюти.

Фонду Unchain Ukraine, який займається гуманітарною допомогою українцям були відправлені два перекази загальною сумою на 750 монет Ethereum.

Ще дві пожертви на ту ж суму Бутерін направив на гаманці криптофонду України.

Війна проти України: