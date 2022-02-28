Найбільше перераховують в Ethereum - 5,5 млн доларів.

Загальні пожертви на Збройні Сили України у криптовалюті зросли до 12,7 млн доларів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Загальні пожертвування на ВСУ в криптовалюті зросли до 12,7 млн доларів. Це лише за два дні! Найбільше перераховують в Ethereum - 5,5 млн доларів, Bitcoin - 4,4 млн доларів, Tether - 2,1 млн доларів", - написав він.

Також він нагадав рахунки для підтримки ЗСУ в криптовалюті:

• BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

• ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

• TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.