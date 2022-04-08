Національний банк вже перерахував на потреби військових близько 14,7 млрд грн.

Станом на 8 квітня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становить майже 72 млн грн.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

В цілому Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 14,7 млрд грн. Зокрема, понад 4,7 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить 320,5 млн грн, близько половини коштів надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Крім того, Мінсоцполітики, що є одержувачем і розпорядником цих коштів, вже перерахувало з нього понад 76,5 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Допомогти ЗСУ можна перейшовши за цим посиланням.

Війна проти України: