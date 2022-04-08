Станом на 8 квітня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становить майже 72 млн грн.
Про це повідомила прес-служба НБУ.
В цілому Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 14,7 млрд грн. Зокрема, понад 4,7 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.
Залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить 320,5 млн грн, близько половини коштів надійшло з-за кордону в іноземній валюті.
Крім того, Мінсоцполітики, що є одержувачем і розпорядником цих коштів, вже перерахувало з нього понад 76,5 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.
Допомогти ЗСУ можна перейшовши за цим посиланням.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- На спеціальному рахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки Збройних Сил України, станом на 18 березня залишалося близько 26 млн грн.
- Станом на 22 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становив майже 51 млн грн.
- Станом на 31 березня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становив близько 536 млн грн.