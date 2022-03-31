Станом на 31 березня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становить близько 536 млн грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.
"Національний банк інформує про стан спеціального рахунку для допомоги армії та рахунку Міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб. На спецрахунку для потреб військових залишилося 536 млн грн - потрібна подальша підтримка", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в цілому Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 13,7 млрд грн.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- На спеціальному рахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки Збройних Сил України, станом на 18 березня залишалося близько 26 млн грн.
- Станом на 22 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становив майже 51 млн грн.