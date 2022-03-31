В цілому Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 13,7 млрд грн.

Станом на 31 березня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становить близько 536 млн грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

"Національний банк інформує про стан спеціального рахунку для допомоги армії та рахунку Міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб. На спецрахунку для потреб військових залишилося 536 млн грн - потрібна подальша підтримка", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в цілому Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 13,7 млрд грн.

Війна проти України: