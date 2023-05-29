Близько 70 російських компаній вже дали свою згоду на перевезення потужностей.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених проти РФ у зв'язку з вторгненням в Україну, Казахстан активно займається релокацією компаній агресора, які офіційно заявили про свій вихід з Росії.

Як заявив заступник міністра закордонних справ Казахстану Алмас Айдаров, його країна зацікавлена в релокації понад 400 російських компаній, а близько 70 компаній вже дали свою згоду на перевезення потужностей, повідомляє Total.kz.

"401 компанії, в яких ми зацікавлені по переїзду в Казахстан, були відправлені запрошення. На сьогоднішній день 67 компаній позитивно нам відповіли, по ним робота ведеться, і по 25 компаніям релокація завершена", - сказав Айдаров.

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"Основні компанії, які завершили релокацію, які на слуху, - американський Honeywell в Алмати відкрив невелике виробництво. TikTok також переніс офіс до Казахстану. Indriver в Казахстані, Fortescue Австралійський, Alstom французький, Ozon відкриває логістичний парк в Астані", - уточнив Айдаров.

Релокація російських підприємств в Казахстан

У вересні 2022 року прем'єр-міністра Казахстану Аліхан Смаїлов повідомляв, що близько 50 компаній, що працюють в несировинній сфері, з більш ніж 300 великих зарубіжних компаній, які залишили Росію, виявили бажання локалізувати свої виробництва і офіси в Казахстані.

На початку грудня 2022 року прем'єр-міністр Аліхан Смаїлов повідомляв, що 19 компаній, які залишили Росію, локалізували свої виробництва та офіси в Казахстані.

Війна в Україні та позиція Казахстану

17 червня 2022 року президент Казахстану в присутності президента країни-агресора Путіна відмовився визнавати "незалежність" "ЛДНР".

У липні 2022 року Токаєв дав вказівкою налагодити продажі нафти в обхід Росії.

21 березня 2023 року вперше в історії Казахстан доставив нафту в Азербайджан в обхід Росії, а в квітні 2023 року Казахстан вже в 6 разів наростив експорт нафти в обхід Росії.

26 квітня 2023 року Казахстан попередив, що зіпсує життя російським банкам і їх клієнтам. Казахстан заявив про посилення умов проведення фінансових операцій для громадян Росії.

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