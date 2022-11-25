За поточний рік ці підприємства перерахували до держбюджету понад 1,14 млрд грн єдиного соціального внеску.

За програмою релокації з небезпечних регіонів переміщено 772 підприємства, завдяки чому вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць.

Як повідомили в прес-службі Міністерства економіки, 605 з цих компаній вже відновили роботу на нових місцях.

"Завдяки цьому було збережено понад 35 тисяч робочих місць. Окрім того, роботу на релокованих підприємствах знайшли ще понад 7 тисяч осіб", - повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

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За її словами, ці підприємства продовжують повноцінно працювати та сплачувати податки - загалом за поточний рік ними перераховано до бюджету понад 1,14 млрд грн єдиного соціального внеску.

Бережна також зазначила, що для 261 підприємства наразі здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування. А 634 підприємства, що подали раніше заявки на переміщення, відмовилось від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (28,6%), Закарпатської (17,9%), Чернівецької (12,2%), Івано-Франківської (8,3%), Тернопільської (7,5%) та Хмельницької (7,5%) областей.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на нових місцях, найбільшу частку становлять підприємства, що працюють у сфері: оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,7%); переробної промисловості (30,2%); інформації та телекомунікацій (6,7%); професійної, наукової та технічної діяльності (6,2%).

Релокація українського бізнесу

Як повідомляв УНІАН, в середині березня в Україні стартувала програма з переміщення українських підприємств із постраждалих від бойових дій регіонів.

Переміщення підприємств здійснюється в один з 16 регіонів: Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за винятком Києва) області.

У квітні в Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу. Подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи.

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