Федеральна прокуратура Манхеттена має намір домагатися екстрадиції затриманого.

Британського бізнесмена Грема Бонема-Картера заарештували. Він допомагав обходити санкції, накладені на російського олігарха Олега Дерипаску.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту юстиції США.

Відзначається, що двоюрідний брат актриси Хелени Бонем-Картер працював консультантом у Дерипаски. Його заарештували у Великобританії, а федеральна прокуратура Манхеттена має намір домагатися його екстрадиції.

Відео дня

За даними прокуратури, компанія Бонем-Катера проводила платежі за майно Дерипаски, а також намагалася вивезти твори мистецтва за кордон. Повідомляється, що після внесення Дерипаски в санкційний список, компанія Бонем-Картера помічена в незаконних операціях більш ніж 1 мільйон доларів для фінансування нерухомості Дерипаски в США.

У документах зазначено, що 62-річний Бонем-Картер працював на підприємствах Дерипаски з липня 2003 року. Його звинувачують за трьома статтями:

змова з метою порушення та ухилення від санкцій США;

порушення закону Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження;

шахрайство з електронною поштою.

Кожне із звинувачень передбачає покарання у вигляді 20 років в'язниці.

Санкції проти Дерипаски - що відомо

Оліграх Олег Дерипаска і контрольовані ним компанії, в тому числі виробник алюмінію "Русал"l І EN+ Group, а також десятки російських громадян і компаній потрапили під санкції США в 2018 році за те, що вони сприяли "глобальним зловмисним діям", включаючи вторгнення в Крим в 2014 році.

Мільярдер звернувся до суду, щоб зняти санкції, але його позов був відхилений федеральним суддею в 2021 році. Пізніше він програв і апеляцію. Проте Вашингтон зняв санкції з двох його основних компаній: алюмінієвого гіганта "Русал" і групи "En+ Group", в яку він входить.

Крім того, Дерипаска заявив після промови президента США Джо Байдена у Варшаві, що світ готується до ідеологічної мобілізації та затяжної війни.

26 квітня стало відомо, що ФБР вилучило багато предметів розкоші з двох особняків Дерипаски в США. До рук правоохоронців потрапили півдюжини творів образотворчого мистецтва, сонцезахисні окуляри, похідні черевики, домашнє начиння, фінансові звіти, телефонні рахунки та інші документи, а також картина Дієго Рів'єри і пару взуття Prada.

У свою чергу ДБР зупинило поставки в РФ підприємством Дерипаски компонентів, які можуть використовуватися в ракетобудуванні.

Вас також можуть зацікавити новини: