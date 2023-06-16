Російський "Сбербанк" повністю вийшов з європейського ринку, продавши австрійську "дочку".

Російський "Сбербанк" повністю вийшов з європейського банківського ринку, закривши операцію з продажу австрійського підрозділу.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", 100% Sber Vermogensverwaltungs AG in Abwicklung (раніше Sberbank Europe AG) купила австрійська компанія, контрольована Штефаном Зочлінгом. Сума угоди на даний момент не розкривається

"Продаж нашої європейський дочки Sberbank Europe AG іноземному інвестору обумовлений поточною ситуацією в світі. Ми задоволені досягнутими умовами угоди. Сбер концентрується на розвитку фінансових послуг в Росії, де у нас 106 млн лояльних клієнтів, і в перспективних для нас дружніх країнах", - зазначив перший заступник голови правління "Сбербанку" Олександр Ведяхін.

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Публічне акціонерне товриство "Сбербанк Росії" є найбільшим банком країни-агресора. Його активи становлять чверть банківської системи країни, а частка в банківському капіталі становить 30%.

Після російського вторгнення в Україну Європейський Центральний банк заявив про ризики банкрутства Sberbank Europe AG та його підрозділів у Хорватії та Словенії через проблеми з ліквідністю. В результаті було ухвалено рішення Sberbank Europe закрити, а хорватський та словенський банки передати місцевим кредитним організаціям.

20 липня 2022 року посли Євросоюзу схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії, який включає заморозку активів "Сбербанку".

Однак, 18 січня 2023 року "Сбербанк" анонсував початок роботи в окупованому Криму і заявив, що протягом 2023 року планує відкрити мережу банкоматів на всьому півострові.

Наприкінці січня 2023 року в Криму з'явилися "мобільні офіси" російського "Сбербанку".

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