У містах банкомати встановлені в мобільних офісах (автомобілях), в селі - в приміщенні.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну російський "Сбербанк" встановив банкомати на території окупованого Криму.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", банкомати були встановлені в Ялті, Севастополі та Сімферополі, а також селі Оползневе.

У містах банкомати встановлені в "мобільних офісах" (автомобілях), в селі - в приміщенні.

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Ситуація з російськими банками в Криму:

Найбільші російські банки неодноразово заявляли, що не готові відкривати відділення на півострові через ризик введення санкцій з боку США і ЄС.

Російський "Сбербанк" також не працював у Криму через накладені санкції США та Євросоюзу після окупації Криму Росією.

У 2017 році глава "Сбербанку" Герман Греф заявив, що робота банку в окупованому Криму "автоматично означає потрапляння під дуже широкий спектр санкцій".

20 липня 2022 року посли Євросоюзу схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії, який включає заморозку активів "Сбербанку".

Однак, 18 січня 2023 року "Сбербанк" анонсував початок роботи в окупованому Криму і заявив, що протягом 2023 року планує відкрити мережу банкоматів на всьому півострові.

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