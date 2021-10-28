Реальна заробітна плата за рік зросла майже на 7%.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні у вересні 2021 року зросла, у порівнянні з вереснем 2020 року, на 18,7% – до 14 тис.

Про це повідомляти Державна служба статистики.

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При цьому, у порівнянні з серпнем 2021 року, розмір середньої номінальної зарплати у вересні зріс на 1,7%.

Реальна заробітна плата у вересні 2021 року, у порівнянні з вереснем 2020 року, зросла на 6,9%.

У Держстаті зазначили, що середня номінальна зарплата штатного працівника в Україні у вересні була у 2,4 раза вище мінімальної заробітної плати, яка встановлена на рівні 6 тис.грн.

Найнижча середня зарплата серед областей зафіксована в Чернівецькій області - 10 тис. 976 грн, а найвища - в Донецькій - 15 тис.148 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками вересня склав 20 тис.658 грн.

Мінімальна зарплата:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна зарплата:

За даними соціологічного опитування "покоління незалежності: цінності та мотивації", третина українців хотіла б працювати за кордоном.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

Середня номінальний заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис.345 грн.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в серпні 2021 року зросла у порівнянні з серпнем 2020 року на 22,3% - до 13 997 грн.

2 вересня 2021 року Уряд України змінив порядок розрахунку середньої зарплати.

Автор: Катерина Жирій