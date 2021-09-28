Реальна заробітна плата за рік зросла на 10,9%.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в серпні 2021 року зросла у порівнянні з серпнем 2020 року на 22,3% - до 13 997 грн.

Про це повідомила Державна служба статистики.

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При цьому, у порівнянні з липнем 2021 року, розмір середньої номінальної заробітної плати в серпні знизився на 2,2%.

Реальна заробітна плата в серпні 2021 року у порівнянні з серпнем 2020 року зросла на 10,9%.

Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в серпні 2021 року була у 2,3 раза вища за мінімальну заробітну платню, яка встановлена на рівні 6 тис.грн.

Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована в Чернівецькій області - 10 811 грн, а найбільша - в Донецькій - 14 848 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками серпня склав 20 358 грн.

Мінімальна зарплата:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна зарплата:

За даними соціологічного опитування "покоління незалежності: цінності та мотивації", третина українців хотіла б працювати за кордоном.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис.

2 вересня 2021 року Уряд України змінив порядок розрахунку середньої зарплати.

Автор: Богдан Слуцький