Після переходу за підозрілим посиланням шахраї вимагають 18 гривень за послугу і крадуть номер картки.

В АТ "Укрпошта" попереджають про шахраїв, що під виглядом компанії намагаються вкрасти кошти у українців через підозрілі смс-повідомлення.

Як повідомляє прес-служба "Укрпошти", останнім часом дехто з клієнтів отримали смс такого характеру: "Через відсутність адреси Ваша посилка не може бути доставлена. Ви можете оновити адресу та зробити новий запит на доставку за посиланням..".

Зазначається, що за допомогою шахрайських сайтів, які були вказані у повідомленні шахраї незаконно можуть отримувати персональні та фінансові дані українців, включаючи ПІБ, номери телефонів та номери карт і як наслідок незаконно заволодівати коштами.

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За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, після того, як ви переходите за посиланням, з вас вимагають 18 гривень за цю послугу і крадуть номер вашої картки. "Якщо ви отримали підозріле повідомлення, ні в якому разі не переходьте за посиланням, вказаним у повідомленні", - наголосили в "Укрпошті".

У разі отримання повідомлення такого характеру, а також з будь-яких питань в компанії просять звертатись до контакт-центру за телефоном 0 800 300 545, за електронною адресою ukrposhta@ukrposhta.ua або до офіційних каналів "Укрпошти" в соціальних мережах.

В прес-службі також звернули увагу на те, що єдиним офіційним сайтом АТ "Укрпошта" є https://www.ukrposhta.ua.

Новини "Укрпошти" - останнє

9 травня 2023 року "Укрпоштою" було представлено поштову марку за програмою "Europa" – "Мир – найвища цінність людства" на честь Дня Європи. Також 9 травня 2023 року було запущено в обіг поштовий блок марок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу".

25 травня "Укрпошта" оголосила про зниження вартості доставки у США, а також про відмову від бандеролей у зв'язку з набуттям чинності закону про поштовий зв’язок.

1 червня акціонерне товариство "Укрпошта" випустило благодійний поштовий блок до Міжнародного дня захисту дітей.

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