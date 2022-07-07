Кошти отримали майже 5 млн громадян України.

Кабінет Міністрів повністю виконав програму "єПідтримка", в рамках якої постраждалі від війни українці отримували допомогу в розмірі 6500 грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Програма "єПідтримка", яку ми запустили ще в березні, повністю реалізована. Всі, хто подавався на виплату в розмірі 6500 грн, її отримали. Це майже 5 млн громадян. Фінальна сума всіх виплат склала 30,9 млрд грн. Сьогодні уряд прийме постанову, яка дозволяє отримувати дохід від військових облігацій завдяки цим карткам "єПідтримка", - сказав він.

Війна і "єПідтримка":

6 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про можливість українців, які через війну втратили роботу, отримати допомогу від держави в розмірі 6,5 тис.грн через оновлену програму "єПідтримка".

Спочатку на фінансування програми було виділено 25 млрд грн.

Однак Верховна Рада 31 травня ухвалила зміни до державного бюджету, збільшивши видатки на 287 млрд грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень, у тому числі збільшила видатки на надання допомоги в рамках програми "єПідтримка" на 5,8 млрд грн до понад 30 млрд грн.

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