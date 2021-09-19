Прем'єр зазначив, що вже отримано заявок на 2 мільярди доларів.

Інвестори вже подали заявки майже на 2 мільярди доларів за законом "інвестнянь". В основному це промислові проекти.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

За його словами, UkraineInvest отримав заявки майже на 2 мільярди доларів, з них:

агропереробка - дев'ять проектів на суму 534 мільйони доларів;

в цілому переробна промисловість і виробництво - дев'ять проектів на суму 516 мільйонів доларів.

Читайте такожКабмін затвердив проект держбюджету-2022Крім того, політик зазначив, що в планах ще п'ять логістичних проектів на суму 531 мільйон доларів, а також транспортних і туристичних проектів ще на 138 мільйонів доларів.

"Відповідні ініціативи - це тільки початок реалізації нової інвестиційної стратегії уряду", - підсумував Шмигаль.

Закон про "інвестиційні няні": що відомо

У грудні 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні внесений президентом України Володимиром Зеленським закон Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про "інвестиційні няні".

Законом передбачена підтримка як українських, так і іноземних інвесторів, які реалізують проекти з обсягом інвестицій від 20 млн євро, в галузях переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), видобутку з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам'яного і бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), транспорту, поводження з відходами, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, мистецтва, культури, туризму, охорони здоров'я, спорту, курортно-рекреаційної сфери.

Також, згідно із законом, інвестор повинен створити не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менше ніж на 15% перевищує розмір заробітної плати за відповідним видом діяльності в регіоні, де планується до реалізації проект.

Такі інвестори отримують прямий договір з урядом і пакет стимулів. Так, державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових і митних пільг або забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту. Важливо відзначити, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від планового обсягу інвестицій за проектом.

2 березня Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому цей законопроект. Документ підтримали 246 народних депутатів.

Автор: Анастасія Горбачова