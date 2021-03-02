Законопроект є доповненням до прийнятого раніше закону про так званих «інвестиційних нянь».

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає податкові пільги для великих інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного законопроекту №3761 «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, що реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями» проголосували 246 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Як зазначив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, закон не передбачає повного звільнення від податків для інвесторів.

"Йдеться не про пільгу на п'ятнадцять років, а про пільги, які можуть бути надані протягом п'ятнадцяти років реалізації цього проекту. При цьому з податку на прибуток - не більше ніж на п'ять років, а всі пільги разом – у розмірі до 30% від суми інвестиції. У цьому і логіка законопроекту", - сказав він.

Законопроект є доповненням до прийнятого раніше закону про так званих «інвестиційних нянь».

Як сказано в пояснювальній записці, законопроект пропонує з 1 січня 2021 року до 1 січня 2035 року (але не більше терміну та обсягу надання державної підтримки, визначених у спеціальному інвестиційному договорі) звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення інвестором на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Також пропонується звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємства інвестора зі значними інвестиціями, який є стороною спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями". Звільнення від податку на прибуток передбачено застосовувати після введення в експлуатацію об'єкта реалізації інвестиційного проекту протягом п'яти років у межах строку дії спеціального інвестиційного договору.

Обов'язковою умовою звільнення від податку на прибуток підприємств є виконання інвестором зі значними інвестиціями своїх зобов'язань за спеціальними інвестиційними договорами.

Що цьому передувало

У грудні 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні внесений президентом України Володимиром Зеленським закон про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про «інвестиційних нянь».

Законом передбачена підтримка як українських, так і іноземних інвесторів, які реалізують проекти з обсягом інвестицій від 20 млн євро, в галузях переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), видобутку з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам'яного і бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), транспорту, поводження з відходами, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, мистецтва, культури, туризму, охорони здоров'я, спорту, курортно-рекреаційної сфери.

Також, згідно із законом, інвестор повинен створити не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менше ніж на 15% перевищує розмір заробітної плати за відповідним видом діяльності в регіоні, де планується до реалізації проект.

Такі інвестори отримують прямий договір з урядом і пакет стимулів. Так, державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових і митних пільг або забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту. Важливо відзначити, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від планового обсягу інвестицій за проектом.

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Автор: Дмитро Шварц