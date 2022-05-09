У Кабміні розраховують на допомогу міжнародних партнерів.

Україні через повномасштабну війну з Росією щомісяця потрібно до $5 мільярдів для закриття дефіциту бюджету. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, вже визначено план дій і проведено переговори для врегулювання даного питання.

Про це він розповів "РБК-Україна".

"Безумовно, ми на травень очікуємо наступні $5 млрд доларів, яких ми потребуємо. Домовилися з МВФ - особисто з головою Фонду Крісталіною Георгієвою були переговори , - що вони беруться допомагати зібрати Україні цю різницю щомісяця", - зазначив глава уряду.

Він уточнив, що більшою мірою допомагати закривати дефіцит держбюджету Україні будуть США. Щомісяця Вашингтон виділятиме приблизно близько $2 мільярдів.

"Ми також домовилися - просили Конгрес і вели переговори з президентом США і з міністром фінансів США Джанет Йеллен , - що США в цій різниці в 5 млрд будуть давати 2 млрд щомісяця. І вони проголосували, що в пакеті підтримки для України на $33 млрд більше $8 млрд доларів - це на чотири місяці. Тобто вони будуть щомісяця робити внесок через адміністративний рахунок МВФ на суму понад 2 млрд доларів", - пояснив Шмигаль.

Як повідомляли раніше в Мінфіні, Україна отримає $1,5 мільярда допомоги від Світового банку.