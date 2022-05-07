Кошти будуть спрямовані на оплату праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери.

Україна і Світовий банк готуються укласти угоду про фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" у розмірі 1,5 млрд доларів.

Уряд на засіданні 7 травня схвалив рішення про утворення делегації від України для участі у переговорах з представниками Світового банку, повідомила прес-служба Міністерства фінансів. Українську делегацію очолить міністр Сергій Марченко.

"У рамках цього проекту за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку Україна отримає позику у розмірі 1,492 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня до України надійшло грантове фінансування від Світового банку у розмірі 88,5 млн євро.

Кошти будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я та підтримку внутрішньо переміщених осіб.

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