Два улюблених банка Дональда Трампа вірвернулися від нього після штурму Капітолію минулого тижня. Deutsche Bank вирішив відмовитися від подальших ділових відносин з президентом США і його компанією.
Читайте такожВідсторонити Трампа від влади: Палата представників США хоче звернутися до віце-президента ПенсаПро це пише The Telegraph з посиланням на інсайдерів. Трамп заборгував франкфуртському банку більше 300 мільйонів доларів. Тим часом, ньюйорський кредитор Signature Bank, який обслуговує сім'ю президента досить давно, теж вирішив "порвати" з давнім клієнтом. В банку заявили про закриття двох особистих рахунків Трампа, на яких зберігалися близько 5,3 мільйонів доларів.
"Ми переконані, що доречним буде відставка президента США, що найкраще служить інтересам нашої країни й американському народу", - заявили в Signature Bank.
Кредитори пішли шляхом соціальних мереж й інших компаній, які розірвали зв'язки з Трампом після його минулотижневих закликів піти маршем до Капітолію. Цей марш закінчився штурмом будівлі й зупинкою затвердження результатів виборів президента США. Щонайменше 5 людей загинули в ході подій і невдовзі після них.
Читайте такожТрамп ввів режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні: що трапилосяSignature Bank обслуговував Трампа і його близьке оточення включно з донькою Іванкою, її чоловіком Джаредом Кушнером і колишнім радником Майклом Коеном. В 2011 році Signature Bank призначив Іванку членом своєї ради правління. Але вони пішла у відставку через кілька років після того.
"Ми ніколи не коментували політичні теми і сподіваємося, що ніколи більше не доведеться цього робити", - сказали в Signature Bank.
Банк також додав, що у майбутньому не буде вести справ з усіма членами Конгресу, які голосували за скасування результатів виборів.
Історія з акаунтами Трампа
- 7 січня 2021 року Facebook і Instagram акаунти Дональда Трампа були заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.
- 8 січня 2021 року російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі (заборонені в Україні) після того, як його акаунти заблокували в Twitter, Facebook, Instagram.
- Того ж дня, 8 січня 2021 року соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.
- 9 січня 2021 року стало відомо про те, що адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до акаунту Трампа. У соцмережі заявили, що таке рішення було прийнято після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.
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