Ще один американський кредитор вирішив закрити два рахунки президента США після штурму Капітолію.

Два улюблених банка Дональда Трампа вірвернулися від нього після штурму Капітолію минулого тижня. Deutsche Bank вирішив відмовитися від подальших ділових відносин з президентом США і його компанією.

Читайте такожВідсторонити Трампа від влади: Палата представників США хоче звернутися до віце-президента ПенсаПро це пише The Telegraph з посиланням на інсайдерів. Трамп заборгував франкфуртському банку більше 300 мільйонів доларів. Тим часом, ньюйорський кредитор Signature Bank, який обслуговує сім'ю президента досить давно, теж вирішив "порвати" з давнім клієнтом. В банку заявили про закриття двох особистих рахунків Трампа, на яких зберігалися близько 5,3 мільйонів доларів.

"Ми переконані, що доречним буде відставка президента США, що найкраще служить інтересам нашої країни й американському народу", - заявили в Signature Bank.

Кредитори пішли шляхом соціальних мереж й інших компаній, які розірвали зв'язки з Трампом після його минулотижневих закликів піти маршем до Капітолію. Цей марш закінчився штурмом будівлі й зупинкою затвердження результатів виборів президента США. Щонайменше 5 людей загинули в ході подій і невдовзі після них.

Читайте такожТрамп ввів режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні: що трапилосяSignature Bank обслуговував Трампа і його близьке оточення включно з донькою Іванкою, її чоловіком Джаредом Кушнером і колишнім радником Майклом Коеном. В 2011 році Signature Bank призначив Іванку членом своєї ради правління. Але вони пішла у відставку через кілька років після того.

"Ми ніколи не коментували політичні теми і сподіваємося, що ніколи більше не доведеться цього робити", - сказали в Signature Bank.

Банк також додав, що у майбутньому не буде вести справ з усіма членами Конгресу, які голосували за скасування результатів виборів.

Історія з акаунтами Трампа

7 січня 2021 року Facebook і Instagram акаунти Дональда Трампа були заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну. Про це повідомив засновник і керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг.

8 січня 2021 року російська асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі (заборонені в Україні) після того, як його акаунти заблокували в Twitter, Facebook, Instagram.

Того ж дня, 8 січня 2021 року соціальні мережі Twitch і Snapchat оголосили про те, що слідом за іншими сайтами заблокували акаунти президента США Дональда Трампа.

9 січня 2021 року стало відомо про те, що адміністрація соціальної мережі Twitter заблокувала доступ до акаунту Трампа. У соцмережі заявили, що таке рішення було прийнято після "ретельного розгляду недавніх твітів" політика і контексту, який їх оточує.

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Переклад: Лесь Димань