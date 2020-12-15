Уряд Швеції має намір дослідити можливість переходу на цифрові валюти, у Центрального банку країни вже є пілотний проєкт криптовалюти.
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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.
Пер Болунд, міністр фінансових ринків Швеції, розповів, що дослідження стосовно переходу на криптовалюти, розпочате 11 грудня, планується завершити до кінця листопада 2022 року.
"Визначальним фактором є безпечна робота ринків цифрових валют, а також можливість рівного доступу до них у кожного", - зазначає він. "Залежно від того, як саме буде створена криптовалюта та які технології будуть застосовані, це матиме значний вплив на всю фінансову систему".
У жовтні використання готівки у Швеції знизилось до найменшого за всю історію рівня - до 10% усіх розрахунків. Зокрема, пандемія прискорила відмову людей від банкнот та монет
Швеція є однією з перших країн, які розглядають впровадження криптовалют. Їхній Центральний банк вже представив пілотний проєкт електронної крони, що базується на аналогічній із Bitcoin блокчейн-технології.
У 2018 році країну визнали світовим лідером у досягненні "безготівкового суспільства" за відсотком розрахунків до ВВП.
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