У жовтні використання готівки у Швеції знизилось до найменшого за всю історію рівня - до 10% усіх розрахунків.

Уряд Швеції має намір дослідити можливість переходу на цифрові валюти, у Центрального банку країни вже є пілотний проєкт криптовалюти.

Читайте такожЗ початку карантину біткойн подорожчав утричі

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Bloomberg.

Пер Болунд, міністр фінансових ринків Швеції, розповів, що дослідження стосовно переходу на криптовалюти, розпочате 11 грудня, планується завершити до кінця листопада 2022 року.

"Визначальним фактором є безпечна робота ринків цифрових валют, а також можливість рівного доступу до них у кожного", - зазначає він. "Залежно від того, як саме буде створена криптовалюта та які технології будуть застосовані, це матиме значний вплив на всю фінансову систему".

У жовтні використання готівки у Швеції знизилось до найменшого за всю історію рівня - до 10% усіх розрахунків. Зокрема, пандемія прискорила відмову людей від банкнот та монет

Швеція є однією з перших країн, які розглядають впровадження криптовалют. Їхній Центральний банк вже представив пілотний проєкт електронної крони, що базується на аналогічній із Bitcoin блокчейн-технології.

У 2018 році країну визнали світовим лідером у досягненні "безготівкового суспільства" за відсотком розрахунків до ВВП.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН