Долар відійшов від рекорду: НБУ встановив офіційний курс валют на 29 жовтня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,77 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 29 жовтня, офіційний курс долара на рівні 45,59 гривні, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,77 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,57/45,61 грн/дол., а до євро – 50,75/50,78 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінних пунктах 28 жовтня середня вартість долара становила 46,36 грн/дол., а продати долар можна за курсом 46,08 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становив 51,77 грн/євро, а курс продажу - 51,40 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 28 жовтня зріс на 10 копійок і становив 45,95 гривні за долар. Курс євро в банку знизився на 5 копійок і складав 51,40 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,35 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що наразі на гривню тиснуть ціни на пальне та інфляція, проте різких змін валютного курсу до кінця жовтня очікувати не слід. За його прогнозом, до 1 листопада курс долара має коливатись в рамках 44,85-45,25 грн/дол.

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