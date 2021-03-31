У нього у власності три земельні ділянки в Київській області, а його дружина володіє квартирою в Броварах на 110 квадратних метрів і земельною ділянкою площею 1,2 гектара.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко подав щорічну декларацію. Згідно з документом, у нього є житло і кілька ділянок під Києвом, а всі заощадження він зберігає в банку.

Декларацію опубліковано на сайті Єдиного реєстру.

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Минулого року Ляшко отримав 617 000 гривень заробітної плати, 22 500 гривень відсотків від вкладу. Крім того, на рахунках у нього понад 250 000 гривень, 32 000 доларів і 58 євро.

У нього у власності три земельні ділянки в Київській області, а його дружина володіє квартирою в Броварах на 110 квадратних метрів і земельною ділянкою площею 1,2 гектара.

У головного санітарного лікаря є автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року випуску.

Нагадаємо, до цього декларацію подав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Згідно з документом, у нього є квартира в Києві на 340 квадратних метрів, кілька дорогих годинників та елітних автомобілів.

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Автор: Вікторія Гордієнко