Зростання курсу долара підштовхує імпортерів до активності й попит на валюту з їхнього боку збільшується.

Курс гривні у середу, 12 січня, знижується до позначки 27,7 грн/дол. і найближчим часом може опуститися до 27,75 грн / дол.

Про це розповів керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

"На ринку спостерігається явна перевага покупців над продавцями. Спроби НБУ збити зростання валютною інтервенцією не принесло результату. Серед покупців - нерезиденти, які продовжують виходити з гривневих активів, у тому числі виводять дивіденди. ОВДП все менш цікаві для покупки через невелику прибутковість, на тлі чого портфель нерезидентів з початку 2022 року знизився на більш ніж 3 млрд грн", - говорить експерт.

За словами Шевчишина, в цілому зростання курсу долара підштовхує імпортерів до активності, і попит на валюту з їхнього боку збільшується.

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Також експерт зазначає, що ринок стежить за геополітичною ситуацією, ходом переговорів по деескалації конфлікту на сході України та новинами по штаму "Омікрон", але поки не закладає ці ризики у свої рухи.

"Найближчим часом курс буде цілитися на позначку 27,75 гривень за долар. Ринок зберігає високі девальваційні та інфляційні очікування, НБУ спробує стримувати ослаблення гривні", - прогнозує аналітик.

Курс на 12 січня:

Національний банк України на середу, 12 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,51 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.