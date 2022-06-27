За підсумками саміту G7 була досягнута домовленість, що гроші від підвищення мита на російський експорт будуть передані Україні.

Президент США Джо Байден ввів 35% митні тарифи на російську продукцію.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

"Білим домом оприлюднено відповідну прокламацію президента Сполучених Штатів. У ній говориться, що з 27 червня 2022 року, на виконання положень Розділу 3(b)(1) Закону про призупинення нормальних торгових відносин з Росією і Білоруссю, підвищуються до 35% ставки ввізного мита на певний перелік товарів з РФ, імпорт яких не був повністю заборонений", - написав Єрмак в Telegram.

Він додав, що США будуть здійснювати моніторинг імплементації зазначених митних ставок і можуть прийняти рішення щодо їх перегляду.

Єрмак нагадав, що за підсумками саміту G7 була досягнута домовленість, що гроші від підвищення мита на російський експорт будуть передані Україні. Таким чином, Росію змусять платити за війну.

G7 і допомога Україні:

26 червня 2022 року в замку Ельмау в Баварських Альпах відкрився саміт країн "Великої сімки" (G7), в якому беруть участь президент США Джо Байден і лідери Німеччини, Канади, Франції, Великобританії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.

Саміт проходить на тлі війни в Україні, яка стане однією з головних тим на зустрічі.

Лідери G7 домовилися про безстрокову військової та фінансової підтримки Україна.

27 червня 2022 року лідери країн G7 визнали насувається глобальний економічна криза.

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