Президент США відзначив важливість координації заходів з реагування на подальше вторгнення Росії в Україну.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц налаштовані продовжувати надавати військову й економічну підтримку Україні.

Як йдеться у повідомленні Білого дому, лідери США і Німеччини провели зустріч перед початком саміту "Великої сімки".

Байден відзначив важливість координації заходів реагування на продовження вторгнення Росії в Україну.

"Лідери підкреслили їхню відданість суверенітету і територіальній цілісності України, а також подальшому забезпеченню військової, економічної, гуманітарної і дипломатичної підтримки для допомоги Україні у захисті її демократії проти російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Байден та Шольц також обговорили зусилля з полегшення наслідків війни Росії в Україні для глобального продовольства і енергетичної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, саміт лідерів країн "Великої сімки" розпочнеться сьогодні, 26 червня і триватиме до 28 червня. Зустріч відбудеться у замку Ельмау в Німеччині.

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