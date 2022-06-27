Криза очікується на тлі інфляції і зниження темпів розвитку економіки.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України лідери країн "Великої сімки" висловили заклопотаність у зв'язку економічною кризою, що насувається.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

Як пише видання, криза очікується на тлі інфляції та зниження темпів розвитку економіки.

"Члени країн "Великої сімки" стурбовані кризою, з якою ми стикаємося – падіння темпів зростання економіки в деяких країнах, зростання інфляції, дефіцит сировини, порушення поставок – це чималі проблеми", - зазначив Шольц.

G7 і допомога Україні:

26 червня 2022 року в замку Ельмау в Баварських Альпах відкрився саміт країн "Великої сімки" (G7), в якому беруть участь президент США Джо Байден і лідери Німеччини, Канади, Франції, Великобританії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.

Саміт проходить на тлі війни в Україні, яка стане однією з головних тем на зустрічі.

Лідери G7 домовилися про безстрокову військової та фінансової підтримки Україна.

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