Під арештом відтепер перебувають три земельні ділянки.

26 січня Печерський суд Києва заарештував землі, на яких добудовується житловий комплекс «Софія Київська».

Відповідне рішення опублікований в державному Реєстрі.

Причиною арешту стали борги забудовника перед кредиторами - компанією "Схід Фінанс". Під арештом відтепер перебувають три земельні ділянки:

"Накласти арешт на земельну ділянку площею 8,9390 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0122, розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 0,6199 га, кадастровий номер 3222486201:01:036:0121, розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 0,3900, кадастровий номер 3222486201:01:036:0120, розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка", - повідомляється в рішенні суду.

На сайті ЖК "Софія Київська" зазначено, що на цих земельних ділянках розташовані багатоквартирні будинки за адресою:

вул. Чубинського, 6Б

вул. Чубинського, 8А

вул. Чубинського, 8Б

вул. Чубинського 8В

вул. Чубинського, 8Г

вул. Чубинського 10А

незавершене будівництво

При цьому суд заборонив Державній архітектурно-будівельній інспекції розробляти, змінювати або затверджувати містобудівні умови, дозволяти й реєструвати початок будівельних робіт, а також приймати в експлуатацію будинки, розташовані на заарештованій землі.

Крім того, Софіївсько-Борщагівській сільраді заборонено вносити зміни та затверджувати Генплан або детальний план з арештованими земельними ділянками, присвоювати адреси об'єктам нерухомості або вчиняти інші дії.

Водночас комунальним службам заборонено підключати нові будинки ЖК "Софія Київська" до газопостачання та електроенергії. Заборона адресована ДТЕК, КП "Києво-Святошинська Тепломережа", ОГЗ "Київоблгаз" та кооперативу "Товариство користувачів централізованими мережами Софіївка".

Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Раніше ЗМІ повідомляли, що рахунки забудовника ЖК "Софія Київська" ("Софія Дуд груп") також заарештовані.

Зазначається, що забудовник ЖК "Софія Київська" - народний депутат минулого (VIII) скликання ВР від "Радикальної партії Олега Ляшка", і на той час голова Комітету з питань будівництва Сергій Скуратовський – у 2010-2012 роках – взяв кредит на будівництво ЖК "Софія Київська" під заставу земельних ділянок і квартир комплексу. Гроші він так і не повернув, тому кредитори звернулися до суду.

ДОВІДКА. ЖК "Софія Київська" розташований в передмісті столиці, в с. Софіївська Борщагівка.

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Автор: УНІАН