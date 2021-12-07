Монета випущена у 1992 році, коли НБУ керував Вадим Гетьман.

В Україні продають унікальні 15 копійок за понад 9 тисяч гривень.

Ця монета може завалятися у скринях багатьох українців, проте, щоби продати за таку ціну, вона повинна мати певні особливості.

Цінний лот з’явився на українському аукціоні Violity.

Зовні монета нічим не відрізняється від інших, але, як стверджує продавець, 15 копійок виконані з магнітної сталі та є пробними 1992 року видруку.

Читайте такожЄвропа вперше кардинально змінить дизайн євроГоловою НБУ у 1992-1993 роки був Вадим Гетьман.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні все активніше розвивається новий спосіб заробітку - нумізматика та боністика. Колекціонери готові платити десятки тисяч гривень за рідкісні монети, які, на перший погляд, нічим не відрізняються від інших.

Які монети України можна дорого продати - читайте у великому матеріалі.

Наприклад, в Україні продавали за шалені гроші звичайну монету номіналом в одну гривню 2006 року карбування. Власник хотів отримати за неї не менше 100 тисяч гривень і стверджував що вона має якусь містичну силу.

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Автор: Віолетта Орлова