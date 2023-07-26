TikTok планує запустити програму в серпні.

TikTok планує запустити програму електронної комерції, щоб допомогти китайським продавцям продавати товари по всьому світу.

Як повідомляє Reuters, TikTok планує запустити програму в серпні. Спочатку він офіційно розгорне її для споживачів у Сполучених Штатах.

Як зазначається в матеріалі, прагнучи повторити успіх торгових платформ, таких як Shein і PDD Holdings (PDD.O) Temu в США, китайська платформа для коротких відео надаватиме набір послуг, починаючи від зберігання до доставки для продавців у Китаї.

Відео дня

Програма, що отримала назву TikTok "Повний сервіс", вже проходить випробування. Як йдеться в матеріалі, завдяки програмі повного обслуговування продавцям в Китаї буде простіше продавати товари в США, оскільки TikTok допоможе їм в таких областях, як митне оформлення, складування та логістика.

Але на відміну від Amazon (AMZN.O), який зараз продає багато товарів під брендом Amazon на своїй платформі, TikTok наразі не планує продавати власну продукцію.

Нововведення TikTok

25 липня 2023 року TikTok запустив нову текстову функцію, щоб конкурувати з іншими платформами соціальних мереж, такими як Threads від Meta та додаток X від Ілона Маска.

Очікується, що нова функція від TikTok "розширить можливості" його користувачів.

"Текст - це останнє доповнення до опцій для створення контенту, яке дозволяє творцям ділитися своїми історіями, віршами, рецептами та іншим письмовим контентом в TikTok, надаючи творцям ще один спосіб виразити себе і спрощуючи створення", - йдеться в повідомленні.

Нова функція тексту більше схожа на Instagram Stories, яка пропонуює барвисті фони та можливість додавати наклейки до публікації.

На відміну від Threads або X, текстові повідомлення TikTok також підтримуватимуть звуки, що відтворюються у фоновому режимі, подібно до функцій обміну відео та зображеннями.

Повідомлення мають ліміт 1000 символів - це менше, ніж ліміт 10 000, пропонований платним користувачам X, але більше, ніж ліміт 500 символів у Threads.

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