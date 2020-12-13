Трамп знову пригрозив ветувати оборонний бюджет США / REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в черговий раз заявив, що накладе вето на закон про оборонний бюджет, яким передбачені кошти на допомогу Україні і санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

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Про це він повідомив у Twitter.

"Найбільше від нашого нового оборонного Закону виграє Китай! Буду ветувати", - написав Трамп.

Що цьому передувало

  • На цьому тижні обидві палати Конгресу США схвалили закон про оборонний бюджет, яким передбачається 250 мільйонів доларів на допомогу Збройним силам України та санкції проти компаній, залучених у будівництві газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
  • Закон про витрати на оборонні потреби на суму понад 740,5 мільярда доларів передбачає, зокрема, надання Україні 250 мільйонів доларів на підтримку і допомогу Збройним силам України.
  • Загалом на проведення операцій за кордоном США планують витратити 69 мільярдів доларів.
  • Також в документі є Положення про посилення санкцій проти компаній, що беруть участь у страхуванні та ліцензуванні російських проектів газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
  • Серед пунктів, які містяться в законі, є вимога до президента США в 30-денний термін ввести санкції проти Туреччини за закупівлю нею російських систем протиповітряної та протиракетної оборони С-400.

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Автор: Вікторія Токарєва