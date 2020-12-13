Трамп знову пригрозив ветувати оборонний бюджет США / REUTERS
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в черговий раз заявив, що накладе вето на закон про оборонний бюджет, яким передбачені кошти на допомогу Україні і санкції проти газопроводу "Північний потік-2".
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Про це він повідомив у Twitter.
"Найбільше від нашого нового оборонного Закону виграє Китай! Буду ветувати", - написав Трамп.
Що цьому передувало
- На цьому тижні обидві палати Конгресу США схвалили закон про оборонний бюджет, яким передбачається 250 мільйонів доларів на допомогу Збройним силам України та санкції проти компаній, залучених у будівництві газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Закон про витрати на оборонні потреби на суму понад 740,5 мільярда доларів передбачає, зокрема, надання Україні 250 мільйонів доларів на підтримку і допомогу Збройним силам України.
- Загалом на проведення операцій за кордоном США планують витратити 69 мільярдів доларів.
- Також в документі є Положення про посилення санкцій проти компаній, що беруть участь у страхуванні та ліцензуванні російських проектів газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Серед пунктів, які містяться в законі, є вимога до президента США в 30-денний термін ввести санкції проти Туреччини за закупівлю нею російських систем протиповітряної та протиракетної оборони С-400.
THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020
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