Цього тижня обидві палати Конгресу схвалили закон про оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в черговий раз заявив, що накладе вето на закон про оборонний бюджет, яким передбачені кошти на допомогу Україні і санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

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Про це він повідомив у Twitter.

"Найбільше від нашого нового оборонного Закону виграє Китай! Буду ветувати", - написав Трамп.

Що цьому передувало

На цьому тижні обидві палати Конгресу США схвалили закон про оборонний бюджет, яким передбачається 250 мільйонів доларів на допомогу Збройним силам України та санкції проти компаній, залучених у будівництві газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Закон про витрати на оборонні потреби на суму понад 740,5 мільярда доларів передбачає, зокрема, надання Україні 250 мільйонів доларів на підтримку і допомогу Збройним силам України.

Загалом на проведення операцій за кордоном США планують витратити 69 мільярдів доларів.

Також в документі є Положення про посилення санкцій проти компаній, що беруть участь у страхуванні та ліцензуванні російських проектів газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Серед пунктів, які містяться в законі, є вимога до президента США в 30-денний термін ввести санкції проти Туреччини за закупівлю нею російських систем протиповітряної та протиракетної оборони С-400.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

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Автор: Вікторія Токарєва