Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сфері сільського господарства, торгівлі та виробництва і промислової переробки.

За минулий тиждень банки видали підприємцям доступних кредитів на 1,2 млрд грн.

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, з початку дії програми "доступні кредити 5-7-9" бізнес отримав 46,4 тис. кредитів на загальну суму 135,9 млрд грн.

"Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів - 59,6 млрд грн і на рефінансування отриманих раніше кредитів – 28,3 млрд грн. Крім того, на антивоєнні цілі було видано 16,5 млрд грн, на інвестиційні цілі – 10,8 млрд грн. Аграрії отримали 19,7 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торгові компанії взяли 972,6 млн грн кредитів для поповнення обігових коштів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сфері сільського господарства (52%), торгівлі та виробництва (24%), промислової переробки (14%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька області та м.Київ.

Війна в Україні та кредитування бізнесу:

18 березня Уряд ухвалив рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

1 серпня в Кабміні розповіли про видані пільгових кредитах для підприємців за час війни.

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