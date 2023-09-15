Місцеві бюджети в жодному разі не залишаться недофінансованими, пообіцяли в Мінфіні.

Підвищення фінансування армії через військовий ПДФО не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, в ухваленому урядом проекті державного бюджету на 2024 рік фінансування сектору оборони і безпеки становить 1,692 трлн грн, з яких 1,543 трлн грн - кошти загального фонду, а 119,8 млрд грн - спеціального фонду (у тому числі за рахунок зарахування військового ПДФО до спеціального фонду державного бюджету - 93,7 млрд грн).

Також у бюджеті передбачено збільшення фінансування на розвиток оборонно-промислового комплексу в 7 разів - до 55,8 млрд грн. На закупівлю дронів передбачена сума у 48,1 млрд грн.

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"Побоювання, що таке рішення призведе до браку коштів у місцевих бюджетах для фінансування усіх важливих потреб, не мають під собою жодних підстав, адже воно матиме не лише ряд позитивних наслідків для фінансування оборони держави, але і підкріплене компенсаторами для вирівнювання бюджетних диспропорцій на рівні громад. Тому місцеві бюджети в жодному разі не залишаться недофінансованими", - повідомили у Мінфіні.

Зазначається, що ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік формуватиметься за рахунок надходження ПДФО (орієнтовно 237 млрд грн), базової дотації (21,1 млрд грн) та додаткової дотації (33,4 млрд грн). Сумарно це складає понад 290 млрд грн, і цей ресурс на 75 млрд грн перевищує ресурс 2021 року, коли військовий ПДФО в структурі місцевих бюджетів був трохи більше 6%.

У міністерстві зазначили, що додаткова дотація дасть можливість надати підтримку громадам, в яких зменшується надходження до бюджетів. В переважній більшості це може стосуватись тимчасово окупованих громад або громад, на території яких ведуться/велися бойові дії. Такі місцеві бюджети і у 2023 році отримують додаткову дотацію за результатами виконання бюджетів.

"На сьогодні між місцевими бюджетами розподілено 14,7 млрд грн, з них для тимчасово окупованих та на яких ведуться/велися бойові дії 9,8 млрд грн", - додали у Мінфіні.

ПДФО і місцеві бюджети

Кабінет Міністрів України подав законопроект, яким пропонується податок з доходів фізичних осіб, що збирається з військовослужбовців, та який наразі складає левову частку місцевих бюджетів, направити на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, урядовий законопроект дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння.

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