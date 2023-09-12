Крім цього, на понад 16 мільярдів гривень зростуть видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Верховна Рада України до кінця вересня розгляне урядовий законопроект про збільшення видатків на потреби оборони майже на 303 млрд грн.

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, у 2023 році видатки мають збільшитися:

Збройним Силам України - на 195,7 млрд грн;

Національній гвардії України - на 39,7 млрд грн;

Державній прикордонній службі - на 20,4 млрд грн;

на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ - на 13,2 млрд грн.

"Парламент та уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому в мене немає сумнівів, що таке збільшення буде підтримано народними депутатами. Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів", - зазначила Підласа.

Крім того, за словами Підласої, цим законопроектом пропонується збільшити до кінця 2023 року видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб на 16,5 млрд грн і спрямувати 1,2 млрд грн Міністерству закордонних справ, зокрема, для створення дипломатичних установ в країнах Африки та країнах Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права.

"Планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн). Також приємно, що Верховна Рада України заощадила 30 млн грн в цьому році на зарплаті народних депутатів", - написала Підласа.

Видатки на безпеку і оборону

Як раніше повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна витрачає близько 2 трильйонів гривень на рік на підтримку Збройних Сил та війну, і це перевищує дохідну частину бюджету у мирний час (1,3 трлн гривень).

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, видатки сектору безпеки та оборони наступного року будуть не меншими за цьогорічні, і вони мають покриватися власними силами. Видатки сектору безпеки та оборони складають понад 1,6 трлн грн, тоді як податків в річному вимірі надходить 1,3 трлн грн.

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