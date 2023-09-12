Верховна Рада України до кінця вересня розгляне урядовий законопроект про збільшення видатків на потреби оборони майже на 303 млрд грн.
Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, у 2023 році видатки мають збільшитися:
- Збройним Силам України - на 195,7 млрд грн;
- Національній гвардії України - на 39,7 млрд грн;
- Державній прикордонній службі - на 20,4 млрд грн;
- на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ - на 13,2 млрд грн.
"Парламент та уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому в мене немає сумнівів, що таке збільшення буде підтримано народними депутатами. Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів", - зазначила Підласа.
Крім того, за словами Підласої, цим законопроектом пропонується збільшити до кінця 2023 року видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб на 16,5 млрд грн і спрямувати 1,2 млрд грн Міністерству закордонних справ, зокрема, для створення дипломатичних установ в країнах Африки та країнах Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права.
"Планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн). Також приємно, що Верховна Рада України заощадила 30 млн грн в цьому році на зарплаті народних депутатів", - написала Підласа.
Видатки на безпеку і оборону
Як раніше повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна витрачає близько 2 трильйонів гривень на рік на підтримку Збройних Сил та війну, і це перевищує дохідну частину бюджету у мирний час (1,3 трлн гривень).
За словами міністра фінансів Сергія Марченка, видатки сектору безпеки та оборони наступного року будуть не меншими за цьогорічні, і вони мають покриватися власними силами. Видатки сектору безпеки та оборони складають понад 1,6 трлн грн, тоді як податків в річному вимірі надходить 1,3 трлн грн.