Марченко заявив, що ця ініціатива не вимагає внесення змін до бюджету.

В Україні не буде проблем з виплатою допомоги підприємцям, у тому числі з виплатою обіцяних 8 тисяч гривень.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі програми "Подробиці тижня".

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"Проблем з виплатами не буде, тому що у нас був перехідний залишок ковидного фонду. Ми його зберегли і зараз можемо використовувати на виплату підприємцям", - сказав глава Мінфіну

За його словами, ця ініціатива не вимагає внесення змін до бюджету.

Що цьому передувало

На засіданні уряду 24 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів виплатить по 8 тисяч гривень підприємцям і найманим працівникам, які постраждають від потрапляння того чи іншого регіону до "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

30 березня ВР прийняла закон про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (№5300).

2 квітня 2021 року Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон про виплату з державного бюджету по 8 тис. грн підприємцям і найманим працівникам з "червоної" зони карантину.

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Автор: Богдан Слуцький