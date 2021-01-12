У відомстві зазначили, що використання коштів спеціального фонду держбюджету триватиме у 2021 році.

Станом на 31 грудня 2020 року з Фонду боротьби з корупцією-19 використано 63,7 мільярда гривень (89%) з передбачених 72 мільярди гривень коштів загального фонду, а з виділених рішеннями Уряду 6,4 мільярда гривень коштів спеціального фонду держбюджету - 2,8 мільярда гривень (44%).

Читайте такожУкраїнцям пояснили, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дорогиПро це передає прес-служба Міністерства фінансів України.

"На сферу охорони здоров'я використано 19,4 мільярда гривень (87%) з 22,4 мільярда гривень виділених коштів по загальному фонду державного бюджету... на соціальний захист використано 12,8 мільярда гривень (73,5%) з 17,4 мільярда гривень коштів загального фонду держбюджету. На забезпечення правопорядку використано 4,5 мільярда гривень, або 100% передбачених коштів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на стимулювання економіки використано 26,4 мільярда гривень з 27 мільярдів гривень по загальному фонду бюджету, або 98%. Зокрема, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення - 25,7 мільярда гривень (98%) з передбачених 26,2 мільярда гривень.

Крім того, внаслідок коштів спеціального фонду держбюджету використано 2,8 мільярда гривень (55,5%) з виділених 5 мільярдів гривень на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони їх діяльності в результаті посилення обмежувальних заходів. Також майже 1,4 мільярда гривень передбачено на придбання вакцини проти COVID-19.

У Мінфіні зазначили, що використання коштів спеціального фонду держбюджету триватиме у 2021 році.

Що цьому передувало

У квітні 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до Закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з якими було створено спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 мільярда гривень.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН