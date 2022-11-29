Вперше з початку повномасштабної війни почали збільшуватися строкові вклади у гривні, а строкові вклади в іноземній валюті відновили зростання вперше з часів коронакризи.

У третьому кварталі поточного року банківський сектор надалі адаптувався до кризових умов, банки підтримували роботу мережі та стрімко відновлювали діяльність відділень у звільнених регіонах.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

"Ліквідність системи зростала завдяки подальшому припливу коштів клієнтів. Вперше з початку повномасштабної війни почали збільшуватися строкові вклади у гривні, а строкові вклади в іноземній валюті відновили зростання вперше з часів коронакризи", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що очікувано зросла частка непрацюючих кредитів, найпомітніше в роздрібному сегменті. Попри значні відрахування в резерви, банківський сектор отримав квартальний прибуток після збиткового першого півріччя. Обсяги активів банків перевищили довоєнний рівень, водночас кредитний портфель скоротився.

"Червневе підвищення облікової ставки НБУ стимулювало банки впродовж ІІІ кварталу піднімати ставки за вкладами як фізичних осіб, так і бізнесу. Разом з вартістю залучень йшли вгору і ставки за кредитами. Обсяг гривневих коштів фізичних осіб збільшився на 2,7%, переважно за рахунок зростання залишків на рахунках у державних банках. Обсяг валютних роздрібних депозитів майже не змінився", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацбанку, підвищення депозитних ставок сприяло відновленню приросту строкових коштів населення, їхній обсяг зріс на 2,2% вперше з початку війни. Дозвіл НБУ купувати валюту для відкриття строкових валютних вкладів сприяв їхньому зростанню на 5,9% у доларовому еквіваленті.

"Банківський сектор за ІІІ квартал отримав 12 млрд грн прибутку. Цей прибуток дав змогу компенсувати збитки першого півріччя, тож фінансовий результат за 9 місяців позитивний – 7,4 млрд грн. Причиною прибутковості стало збереження високої операційної ефективності. Відсоткові доходи банків надалі зростали, комісійні доходи поступово відновлюються, позитивні результати від переоцінок валюти та цінних паперів суттєво збільшили сукупний фінансовий результат", - додали в прес-службі регулятора.

Війна в Україні: банківська система

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2022 року платоспроможні банки отримали 7,4 млрд грн чистого прибутку, що майже у 7 разів менше за відповідний тогорічний період (51,4 млрд грн).

Вас також можуть зацікавити новини: