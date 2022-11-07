Станом на 1 жовтня 2022 року з 67 платоспроможних банків 44 установи були прибутковими.

У січні-вересні 2022 року платоспроможні банки отримали 7,4 млрд грн чистого прибутку, що майже у 7 разів менше за відповідний тогорічний період (51,4 млрд грн).

Як повідомила прес-служба Національного банку, рентабельність капіталу сектору за 9 місяців становила 4,3% порівняно з 32,1% рік тому.

"Така динаміка значною мірою зумовлена зростанням відрахувань у резерви під понесені та очікувані збитки внаслідок війни. З початку року банки сформували резерви обсягом 99 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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Темпи зростання чистого процентного доходу за 9 місяців 2022 року уповільнилися до 26% у річному вимірі з 35% у січні-вересні 2021 року переважно через скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті.

"У перші місяці повномасштабної війни всі великі банки пропонували позичальникам "кредитні канікули", деякі фінустанови тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами. Чистий комісійний дохід скоротився за січень-вересень 2022 року на 16% р/р порівняно зі зростанням на 28% р/р у відповідному періоді минулого року", - сказано в повідомленні.

У НБУ зазначали, що попит на банківські послуги поступово відновлюється після шоку на початку повномасштабної військової агресії, але все ще залишається низьким порівняно з минулорічним. Це обмежує комісійні доходи банків.

Станом на 1 жовтня 2022 року з 67 платоспроможних банків 44 установи були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 25,6 млрд грн, 23 – збитковими, зі збитком 18,2 млрд грн.

Вплив війни на економіку України

Упродовж повномасштабної війни Росії проти України уряд залучив у державний бюджет від розміщення військових облігацій 166,4 млрд грн, що за офіційним курсом становить близько 5 млрд дол.

ЄС має намір запропонувати Україні допомогу у розмірі до 18 мільярдів євро.

Більша частина українських податків і зборів, які сплатять бізнес і населення до бюджету у 2023 році, піде на оборонні потреби.