Регулятор на 11 жовтня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол.

Національний банк України протягом минулого тижня з 4 по 8 жовтня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 228 млн доларів для стримування зміцнення гривні.

Про це йдеться в матеріалах, опублікованих на офіційному сайті Національного банку.

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Згідно з оприлюдненими даними, НБУ продовжив покупку валюти на міжбанку, збільшивши її в порівнянні з минулим тижнем (15 млн доларів) в 15 разів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1904,70 млн доларів і продав 197,00 млн доларів.

Курс на 11 жовтня:

Національний банк України на 11 жовтня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,35 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Богдан Слуцький