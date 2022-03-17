Частина українців шукає житло власноруч.

Великий потік біженців з України призвів до буму на оренду нерухомості у Польщі.

На початку березня кількість запитів на житло на популярних сайтах оголошень значно виросла - на 166% на порталі Otodom і на 114% на OLX порівняно з останнім тижнем лютого 2022 року. Кількість оголошень зменшилася на чверть. Ця ситуація напряму пов’язана з напливом біженців з України. Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Квартири для оренди швидко зникають у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську, оскільки українці передусім їдуть у великі міста Польщі. Частину біженців розміщують у спеціальних центрах, а також поляки приймають українців у свої родини або віддають будинки чи квартири безкоштовно.

Натомість частина українців шукає житло власноруч. Через підвищений попит ринок вже відреагував ростом цін оренди на 20-25%. Зняти двокімнату квартиру у Варшаві площею 45 кв.метрів обійдеться у 3 тис.злотих (21 тис.грн) і вище. У лютому таку квартиру можна було орендувати за 2500 злотих.

"Громадянам України, які приїжджають до Польщі, варто оселятись і у менш відомих та невеликих містах. Таким чином, у них збільшуються можливості працевлаштуватися. Великі польські виробничі підприємства розташовані якраз в межах малих міст. І саме вони зараз мають найбільше вакансій для українських жінок, які можуть приступити до роботи без досвіду і знання польської мови, і готові підлаштовувати виробничі процеси з урахуванням того, що жінки приїхали до Польщі з дітьми", - стверджує генеральний директор агенції з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Станом на 16 березня, до Польщі приїхало 1,5 млн. українців. Польський Сейм ухвалив спеціальний закон, який регулює процес перебування, працевлаштування і доступу до соціальних програм для біженців з України.