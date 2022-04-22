Усього з початку війни до Польщі в’їхало 2,8 млн. громадян України, виїхало 756 тисяч.

Ситуація на польсько-українському кордоні поволі нормалізується та протягом останнього тижня кількість в’їжджаючих і виїжджаючих більш-менш однакова.

Про це повідомляє аналітичний центр агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Прикордонну службу Польщі.

Усього з початку війни до Польщі в’їхало 2,8 млн. громадян України, виїхало 756 тисяч.

Повертаються в Україну не тільки чоловіки, що вирішили долучитися до захисту Батьківщини, але й жінки, які так і не змогли знайти собі місця за кордоном або поїхали до Польщі як до тимчасового прихистку. Майже 80% вакансій для іноземців на польському ринку праці розраховані на чоловіків, що на 15-20% більше, ніж було навіть до війни.

"Ми очікуємо, що "високий сезон" на польському ринку праці (у харчовому виробництві, торгівлі й логістиці, туризмі й HoReCa), який зазвичай розпочинається наприкінці квітня й початку травня, збільшить кількість вакансій для українських жінок. Ми переконуємо наших клієнтів у тому, що війна в Україні спричинила невідворотні зміни в структурі міграції, що українські чоловіки у найближчому часі до Польщі не повернуться, і потрібно, де це тільки можливо, підлаштовувати виробничі процеси під роботу для жінок", – коментує директор департаменту рекрутації агенції Gremi Personal Анна Джоболда.

Від відсутності на ринку праці українських чоловіків найбільше потерпають будівельна, автомобільна галузь, важка промисловість. Польські роботодавці наразі борються за тих українців, які ще залишаються в Польщі і за тих, хто може виїхати з України (багатодітні батьки, студенти, тощо). Пропонують привабливі ставки заробітної плати, допомагають з евакуацією й легалізацією родин.

Як повідомляв УНІАН, переселення біженців з метрополій до провінції стало серйозним викликом для польської місцевої влади.