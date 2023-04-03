Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 15 копійок – до 37,60 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 25 копійок – до 40,65 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол., євро - 39,65 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,32 грн.

Курс під час війни

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу, попри те, що до війни курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Пізніше, 21 липня 2022 року регулятор знизив офіційний курс гривні на 25%.

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, прогнозує, що курс долара в Україні у квітні коливатиметься в межах 37-39 грн/дол. За його словами нижче 37 грн/дол. курс навряд чи впаде.

Директор департаменту казначейства акціонерного товариства Cominbank Герман Марченко прогнозував, що курс долара в Україні на готівковому ринку в найближчі два тижні перед Великоднем впаде на кілька відсотків. За його словами, у Великодній період гривня цілком може зміцнитися в межах 2-3%.

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