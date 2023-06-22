Більшість потенційних позичальників цікавлять одно- та двокімнатні квартири площею від 40 м кв. до 70 м кв. у новобудовах великих міст.

Державна програма доступної іпотеки "єОселя" запрацювала в житлових об’єктах на етапі будівництва. Про це заявив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

Зазначається, що на даний час уже укладено першу угоду на суму 2,2 млн грн терміном на 20 років за відсотковою ставкою 3%. Перший внесок склав 28% вартості квартири (понад 863 тис. грн), а щомісячні виплати за кредитом орієнтовно складуть 14,7 тис. грн. Площа придбаної за програмою "єОселя" квартири становить 87,6 м², а заплановане введення в експлуатацію житлового комплексу - I квартал 2024 року.

За словами Парцхаладзе, учасницею програми "єОселя" стала 36-річна доцентка Київського технічного університету України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", родина якої до початку ворожої агресії мешкала у м. Ірпінь. Але внаслідок бойових дій її квартира була вщент зруйнована.

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За даними експерта, більшість потенційних позичальників (а це понад 60%) цікавлять одно- та двокімнатні квартири площею від 40 м² до 70 м² в новобудовах Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Луцька та низці інших українських міст.

За словами голови правління компанії "Укрфінжитло" Євгена Мецгера, з 1 жовтня 2022 року очолювана ним компанія видала понад 1390 іпотечних кредитів для придбання вже введеного в експлуатацію житла на суму майже 1,9 млрд грн іпотечних кредитів.

"За час роботи програми ми бачимо, що житло в новобудовах популярне серед громадян — 31% клієнтів придбали свої квартири саме там. Переконаний, кредитування об’єктів незавершеного будівництва дасть суттєвий поштовх ринку і, як наслідок, сприятиме економічному розвитку держави", - сказав він.

Заступник Голови Ради директорів Конфедерації будівельників України та голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов наголосив, що потенціал державної програми пільгового іпотечного кредитування на первинному ринку складає 3-4 тис. угод, а це близько 40% від загальної кількості кредитів, запланованих за програмою "єОселя" до кінця поточного року.

При цьому, за його словами, успішний досвід пільгової іпотеки в об’єктах, що зводяться, стимулюватиме подальше зростання попиту на первинному ринку щонайменше на 10-15% до кінця 2023 року.

Програма "єОселя" - що про неї відомо

Як повідомляв УНІАН, державна програма доступної іпотеки "єОселя" стартувала 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. За умовами програми, пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла можуть отримати військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники, науковці.

Подати заявку на іпотеку за програмою "єОселя" можна в застосунку "Дія".

Очікується, що у другому етапі програми доступної іпотеки зможуть взяти участь всі українці. Іпотечні кредити для них будуть доступні під 7% річних.

Водночас учасники ринку раніше зазначали, що реалізація програми "єОселя" потребуватиме щонайменше 20-25 млрд грн, тоді як наразі на пільгову іпотеку від жовтня 2022 року спрямовано лише трохи більше 1,3 млрд грн.

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