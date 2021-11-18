Зазначено, що банкноту не реставрували.

Банкноту номіналом у 2 гривні 2001 року випуску виставили на Онлайн-аукціон. Власник просить за купюру 1339 доларів.

Відповідне оголошення розмістили на сайті аукціону Violity.

Автор оголошення стверджує, що банкнота унікальна своїм номером, тому й ціна настільки висока. Зазначається, що купюру не реставрували.

Крім того, є дефекти, але вони незначні. На фото, банкнота виглядає дуже старою.

Сам продавець знаходиться в Російській Федерації, в місті Краснодар.

Варто відзначити, що в перерахунку на гривні за банкноту просять приблизно 35,5 тисячі гривень. За ці гроші можна купити новий iPhone.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні за 20 тисяч гривень продається незвичайна купюра номіналом в 5 гривень. Власник банкноти виставив її на аукціон. Купюра була випущена в 1992 році. Її особливістю є шлюб друку. Річ у тому, що лицьова сторона банкноти надрукована, а на зворотному – видно тільки її номери.

Крім того, в Україні радянську монету номіналом в 3 копійки продавали більш ніж за 14,4 тисячі доларів.

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Автор: Анастасія Горбачова