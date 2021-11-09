За монету просять майже 14,5 тисячі доларів.

Радянську монету номіналом в 3 копійки продають більш ніж 14,4 тисячі доларів. Виручити нечувану суму можна за рідкісний екземпляр 1937 року.

Про це свідчать дані на сайті Violity.

Особливість саме цієї монети в тому, що на ній стоїть штемпель монети іншого номіналу. Серед нумізматів такі монети називають"переплутками".

Раніше таку монету вже продали за майже за 10 тисяч доларів. Звичайні монети номіналом в 3 копійки 1937 року випуску з правильним штемпелем коштують всього нічого – 20 гривень.

Ціна рідкісних монет залежить від різних факторів. На аукціонах можна знайти різні екземпляри, але високо цінуються старовинні, пробні та монети з браком. Саме унікальні екземпляри найбільше цікавлять колекціонерів, тому вони готові викласти за них чималі гроші, адже така монета може бути єдиною у своєму роді.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні продають за шалені гроші звичайну монету номіналом в одну гривню 2006 року карбування. Власник хоче отримати за неї не менше 100 тисяч гривень і стверджує, що вона має якусь містичну силу. За його словами, монета має специфічний брак - Шиву, який танцює на куполі храму.

Автор: Анастасія Горбачова