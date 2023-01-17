Австрійський банк запевняє, що російські закони нібито заважають йому піти з РФ і примушують допомагати військовим.

Австрійський Raiffeisen Bank International визнав, що його російська філія надає пільги окупантам, але заявив, що нібито не може нічого з цим вдіяти. Про це повідомляє прес-служба банківської групи.

У банку запевняють, що суворо дотримуються законів Австрії та ЄС, які визнають територіальну цілісність України.

"RBI ні самостійно, ні через свої дочірні компанії не веде ніякої господарської діяльності на територіях Донецької та Луганської областей, а також півострова Крим", – йдеться в заяві.

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Зазначається, що дочірній банк Raiffeisen в Росії є окремою юридичною особою. При цьому в банківській групі запевняють, що російський підрозділ нібито змушений надавати військовим пільгові умови відповідно до російського законодавства.

У Raiffeisen стверджують, що розглядають "всі стратегічні можливості" щодо перспектив подальшого існування свого російського філілу, включаючи "ретельний спланований вихід" з російського ринку.

"Однак, враховуючи складність ситуації і, в тому числі, обмежувальні заходи, встановлені Російською Федерацією, цей процес триває", – заявили в банківській групі.

При цьому в прес-службі Raiffeisen не уточнили, які саме обмеження не дозволяють їм покинути російський ринок, як це успішно змогли зробити багато інших іноземних компаній.

Іноземні компанії на російському ринку

Після початку російського вторгнення в Україну ряд великих міжнародних корпорацій заявили про свій намір піти з російського ринку, попри відсутність прямих санкцій в їхній сфері діяльності.

Наприклад, Росію покинули компанії Mcdonald's і Starbucks, IKEA, Bridgestone і багато інших. Водночас більше тисячі міжнародних компаній відмовилися йти з російського ринку, попри репутаційний збиток. Банк Райффайзен теж заявляв про плани піти, але поки залишається в Росії.

В Україні пропонують маркувати товари тих компаній, які продовжують працювати в Росії і сплачувати податки до російського бюджету.

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