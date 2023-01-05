На сайті президента опубліковано петицію, яка зобов'язує маркувати бренди, які досі представлені на російському ринку. Також пропонується продавати їх в окремих зонах магазинів.

На сайті Офісу президента з'явилася петиція з вимогою запровадити обов'язкове маркування товари тих компаній, котрі працюють на території РФ.

Петиція була оприлюднена 29 грудня і на цей час вона набрала вже понад 6 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних.

Автором петиції є український військовий та блогер Юрій Гудименко. Він наголошує, що згідно із російським законодавством, усі іноземні компанії, що мають виробництво на території РФ, мають сприяти мобілізації росіян, яких потім відправляють на війну проти України, або реалізації оборонних замовлень. До того ж, ці компанії сплачують податки до держбюджету РФ, з якого фінансується війна.

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"Таким чином, іноземні корпорації, що відмовляються припиняти виробничу діяльність на території Російської Федерації, є безпосередніми учасниками російської агресії проти України", - наголошує автор петиції.

Гудименко зазначає, що попри безпрецедентні події 2014 року, більшість іноземних компаній проігнорували злочинні дії російського режиму та зберегли свою присутність на російському ринку. Починаючи з 24 лютого 2022 року кількість іноземних компаній, які пішли з російського ринку та публічно заявили про це, значно зросла, у порівнянні з 2014 роком.

Утім, за даними Єльського університету (США) і Київської школи економіки, близько 1000 представників міжнародного бізнесу продовжують вести бізнес в Росії, підтримуюючи воєнні злочини росіян в Україні.

"До таких компаній, зокрема належать загальновідомі західні бренди, широко представлені на глобальному ринку, а саме: Alfred Ritter; Avon Products; Barilla Holding; Bonduelle Group; Colgate-Palmolive Company; HiPP; Company Vertrieb; Hochland; Johnson&Johnson; Lactalis; Mondelez International; Nestlé; Perfetti Van Melle; Procter&Gamble Company; Red Bull; Société Bic S.A.; Unilever; Yves Rocher та інші", - зазначається в тексті петиції.

"Зберігаючи присутність на російському ринку, бренди такого масштабу є важливим джерелом економічних ресурсів, котрі держава-агресор використовує для здійснення звірств та геноциду, спрямованих проти мирних українців", - додає автор петиції.

У зв'язку з цим, у петиції пропонується в обов'язковому порядку маркувати товари цих брендів спеціальними позначками, у яких повідомлятиметься, що компанія-виробник продовжує працювати на російському ринку. Таке маркування має бути нанесено на лицьову сторону товару, великими літерами червоного кольору.

Також у петиції пропонується зобов'язати будь-які точки продажу розміщувати товар від виробників і постачальників, які досі працюють в Росії, в окремій відведеній для цього зоні, з обов'язковим розміщенням інформаційних позначок навколо таких зон.

Іноземний бізнес в Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато іноземних компаній оголосили про припинення роботи на російському ринку. Деякі з них ухвалили це рішення на знак солідарності з Україною, інші ж реагували на завпроваджені проти Росії санкції, котрі ускладнюють подальшу роботу в РФ.

Зокрема, у липні стало відомо, що американська компанія з виробництва підйомного обладнання Otis прийняла рішення продати бізнес в Росії. У серпні один із найбільших світових виробників кави компанія Tchibo заявила про вихід із російського ринку. А в жовтні відома компанія з виробництва молочних продуктів Danone також оголосила, що покидає ринок Росії.

Водночас, досі є кілька сотень іноземних брендів, які попри російські злочини продовжують працювати в РФ, заробляти криваві гроші, сплачувати там податки, і, тим самим, фінансувати геноцид українців, який вчиняють росіяни.

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