Надбавку в розмірі 2 тисяч гривень отримають ті військові пенсіонери, яким пенсія була призначена до 1 березня 2018 року.

У серпні 2021 року в Україні заплановано підвищення пенсій військовим.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

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Як зазначили в Мінсоцполітики, понад 400 тисяч військових пенсіонерів отримають надбавки за липень. Їх виплати зростуть на 45%.

Додаткові виплати вони мали отримати з 1 липня, проте перерахунок перенесли на місяць.

Надбавку в розмірі 2 тисяч гривень отримають ті військові пенсіонери, яким пенсія була призначена до 1 березня 2018 року.

Індексація пенсій в Україні:

Раніше в Мінсоцполітики заявили, що в липні 2021 року буде проведена індексація пенсій для 1 млн пенсіонерів, яким пенсії були призначені у 2018-2020 роках, а також для тих, хто отримує пенсію в мінімальному розмірі.

Пенсійний фонд України в червні провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам - підвищення отримали понад 300 тис.українців. Перерахунок проведено з 1 квітня після отримання даних з державної податкової служби про суми нарахованих та сплачених страхових внесків за 1-й квартал 2021 року.

З 1 липня буде встановлена доплата в розмірі 100 грн для одержувачів пенсій, призначених по 31 грудня 2020 року згідно із Законом №1058, які не перераховувалися у 2021 році у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, а також не індексувалися на коефіцієнт 1,11.

З 1 жовтня 2021 року передбачені гарантії для пенсіонерів 75+ - особам віком від 75 до 80 років будуть встановлені виплати в розмірі до 400 грн. Також мінімальний розмір пенсії з цієї дати буде встановлено на рівні 2500 грн.

З 1 грудня 2021 року у зв'язку з черговим підвищенням прожиткового мінімуму очікується збільшення мінімальної пенсії за віком, доплати за стаж понад норму і пов'язаних з прожитковим мінімумом доплат, надбавок і підвищень.

Крім того, з 1 грудня в Україні передбачено чергове підвищення мінімальної заробітної плати з 6000 до 6500 грн, що спричинить збільшення мінімальної пенсії до 2600 грн для пенсіонерів старше 65 років.

Держбюджет - 2021 і пенсії: що необхідно знати

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

17 лютого 2021 року Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 березня 2021 року в Україні проведена планова індексація пенсій, яка складе приблизно 11%. Крім того, українці у віці від 80 років почали отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

З 1 квітня 2021 року в Україні було заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), отриманого після 1 березня 2019 року.

Автор: Олена Коваленко