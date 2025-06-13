Оборонний бюджет США у 2026 році може перевищити 1 трильйон доларів.

Комітет Палати представників з питань асигнувань схвалив оборонний бюджет США на 2026 фінансовий рік, передбачивши видатки на оборону на рівні 2025 року та відмовившись виділяти додаткові 300 мільйонів доларів на допомогу Україні, повідомляє BreakingDefence.

Згідно з проєктом, оборонні витрати США у 2026 році становитимуть 832 мільярди доларів, що відповідає оборонним витратам поточного року. Водночас, видатки потенційно можуть збільшити до 1 трильйона доларів за рахунок не використаних коштів на інші цілі.

Серед іншого США можуть витратити у наступному році 13 мільярдів доларів на протиракетну оборону і космічні програми, пов'язані з протиракетним щитом "Золотий купол", 8,5 мільярдів доларів на 69 винищувачів F-35 і 36,9 мільярдів доларів на суднобудування, зокрема, на два есмінці класу "Арлі Берк", які не були включені в плани Пентагону.

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Водночас конгресмени не підтримали поправку до проєкту оборонного бюджету, яка передбачала збільшення допомоги Україні на 300 мільйонів доларів. Вона була відхилена в результаті голосування.

Голова комітету Палати представників з питань асигнувань Том Коул перед голосуванням застеріг, що збільшення фінансування для України може призвести до провалу оборонного бюджету, оскільки деякі республіканці виступатимуть проти поправки. При цьому він додав, що демократи не підтримають оборонний бюджет через консервативну політику закладену в ньому.

"Я кажу це як людина, яка послідовно підтримує Україну. Я написав законопроект для найбільшого пакету допомоги, і моя думка щодо цього не змінилася, але політика є практичною… Я хочу схвалити оборонний законопроект, і я не зацікавлений в тому, щоб розділити тих, хто його підтримає", - пояснив конгресмен.

США скорочують допомогу Україні

Очільник Піт Гегсет під час слухань у Конгресі анонсував скорочення військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік. Обсяг скорочення він не назвав. Як уточнило Associated Press, це може означати, що Україна отримуватиме менше критично важливих систем протиповітряної оборони від США у майбутньому.

Радник президента України Олександр Камишін заявив, що Україна готується до можливого припинення постачання систем протиповітряної оборони США. Водночас влада визначає, що замінити деякі системи, які постачають Вашингтоном, буде вкрай складно.

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