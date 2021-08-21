Розмір грошової премії залежатиме від ступеня тяжкості поранення.

Військові Сухопутних військ ЗСУ з бойовими пораненнями на фронті отримають одноразову премію до Дня 30-ї річниці відновлення Незалежності України.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підписав напередодні відповідний наказ, повідомляє прес-служба командування у Facebook.

"За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов’язків, мужність і героїзм виявлений у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України та з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України", - йдеться в документі.

Зазначається, що саме завдяки бійцям на передовій Україна має можливість святкувати День незалежності.

Читайте такожЗеленський скасував вільну економічну зону "Крим""Зрозуміло, що жодні гроші не повернуть людям здоров’я. Це лише свідчення підтримки командування та поваги до подвигу наших військовослужбовців, турботи про них", – наголосив Сирський.

Генерал-полковник наголосив, що командування робитиме усе можливе, щоб кожен поранений на фронті боєць зміг продовжити службу.

Розмір грошової премії залежатиме від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2500 до 10 тисяч гривень.

Премії виплачені відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та наказу Міністерства оборони України "Про бюджетну політику МО України на 2021 рік.

Парад до Дня Незалежності: як це буде

У Києві на Хрещатику пройдуть три колони:

Піша - представники всіх сил безпеки та оборони України, кінологічні підрозділи України.

Повітряна - повітряні сили, сухопутні війська, військово-морські сили, Державна прикордонна служба України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, державне підприємство "Антонов".

Механізована - озброєння і військова техніка сил безпеки та оборони України, а також військова техніка країн-партнерів.

Обіцяють, що з Труханового острова додатково запустять артилерійський салют, а в кінці параду буде проліт бойових літаків, спуск сигнальних ракет і дим, пофарбований у кольори державного прапора України.

Автор: Яна Ставська